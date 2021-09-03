國立中正大學劉姓女大學生失蹤14年，檢警懷疑她的阮姓男友涉重嫌，卻苦無證據，日前意外發現阮男的郭姓阿嬤也離奇失蹤，今年5月搜索其住處，查扣郭婦證件、假牙等證物，證實阮男涉嫌殺害祖母，檢察官痛批他行為已達天理不容程度、無教化可能，依殺害直系血親尊親屬罪起訴阮男，並建請量處極重刑。

起訴指出，阮姓男子是家中長孫，卻貪圖阿嬤的鉅額資產，2015年4月間，他趁著阿嬤到台中慈濟醫院就醫後獨自返家的機會，殺害阿嬤並將遺體棄置他處，且為避免犯行曝光，還偽造「阿嬤在休養，不宜打擾」或「阿嬤跟慈濟師姐外出遊玩」等說詞，藉以掩飾郭婦死亡的事實。

阮男犯案後將阿嬤的身分證、銀行存摺及保險箱鑰匙等私人物品都藏在住處廚房天花板的維修孔內，還蓄意破壞早已死亡的祖父骨灰罈、將阿嬤的可拆式假牙藏在骨灰罈內。此外，他更接連盜領阿嬤存款共312萬元，又要求其母假冒阿嬤身分、詐領保險解約金130萬元。

阮男在接受檢警偵訊時否認殺害阿嬤，但他坦承確實偽造阿嬤簽名且詐領保險解約金、還盜領阿嬤存款，但已經花用到僅剩187萬多元。至於郭婦為何失蹤？阮男仍辯稱，根本不知道阿嬤的下落，也不知道為何阿嬤的證件、假牙會藏在家中。

檢察官認為，阮男因父親早年離世、母親改嫁，從小被郭婦帶大、疼愛有加，且阿嬤供應他讀私立國小、國中，一路拉拔長大，他不但不思祖母養育之恩，竟還對阿嬤痛下殺手，甚至編織謊言欺瞞周遭親友，犯案後態度傲慢、無悔意，他所犯行徑已達天理不容程度、足認已無教化可能，且因他矯飾隱瞞，郭婦的遺體仍下落不明，建請法院對他量處極重刑。