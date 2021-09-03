大陸澎湃新聞3日報導，曾檢舉騰格里沙漠排汙事件的寧夏動物保護志工李根山，被起訴涉嫌尋釁滋事罪和危害珍貴、瀕危野生動物罪案一審宣判，李根山被判有期徒刑4年6個月，併科罰金1萬元（人民幣，下同，約新台幣4.4萬元）。

據報導，李根山的律師曾祥斌3日13時許透露，他收到判決書顯示，被告李根山犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑2年8個月，並處罰金1萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑2年6個月，總和刑期有期徒刑5年2個月，並處罰金1萬元，決定執行有期徒刑4年6個月，並處罰金1萬元。

澎湃新聞報導，寧夏中衛市沙坡頭區人民法院一名工作人員2日下午表示，1日下午，該法院對李根山案件作出一審判決。李根山已提出上訴。

澎湃新聞此前報導，2019年，李根山參與舉報騰格里沙漠排汙事件。環保志工對此發文稱，在寧夏中衛沙坡頭國家自然保護區小湖以北、緊鄰該保護區的地方，「發現有多處傾倒的汙染場地，汙染物體量大，並散發著刺鼻的氣味，沒有任何防滲漏措施。」生態環境部就此派出工作組，赴寧夏中衛市調查。

據中衛市隨後通報，該汙染事件所涉美利林區12萬平方米範圍內發現黑色粘稠物汙染地塊14個。根據調查結果，對涉事企業9名責任人和監管部門2名責任人依規依紀依法追究了相關責任。

2020年9月10日，中衛市公安局官方微信公號消息稱，李根山等人因打著野生動物保護協會成員的幌子，相互勾結，採取毆打、威脅、辱罵、恐嚇等手段，先後實施了尋釁滋事、敲詐勒索、搶劫等違法犯罪行為，被警方刑事拘留；2020年9月29日，中衛市沙坡頭區人民檢察院依法以涉嫌非法獵捕、殺害珍貴野生動物罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪對李根山等8名犯罪嫌疑人批准逮捕。

檢方起訴指出，李根山等6人共謀獵捕兩隻「黃羊」（大陸國家二級重點保護野生動物鵝喉羚），並打著「保護野生動物」的幌子，以巡山為名，3次強拿硬要或任意損毀、占用他人6只獵犬。

李根山當庭否認指控，稱一隻「黃羊」死於交通意外，另一隻「黃羊」之死他並未參與，更無參與謀畫；自己收留的幾隻獵犬是「盜獵者」留下的，事後他曾報警，但警方明確讓他找人代養。

「我是冤枉的……」李根山說：「那些盜獵者反而成了指控我犯罪的證人，我想不通…」

大陸紅星新聞報導，李根山在接受公訴人和辯護人詢問時稱，檢方指控的危害珍貴、瀕危野生動物罪和尋釁滋事罪均不屬實。他承認，在一次巡山過程中，乘坐的車確實撞傷一頭「黃羊」，他沒有參與宰殺分割。他認為自己最大的錯就是沒有報案，也沒有向相關部門反映情況。

李根山等人案件於今年8月21日在中衛市沙坡頭區人民法院，一審開庭審理，李根山被指控：危害珍貴、瀕危野生動物罪和尋釁滋事罪。此次庭審持續兩天，法院未當庭宣判。