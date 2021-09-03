受到疫情影響，國內八大行業至今仍無法復業，近日發生有舞小姐因為無以維生被逼上絕路而輕生的憾事，高雄也有許多八大業者及舞小姐叫苦連天，認為其他行業都陸續開放，但唯獨八大行業持續封鎖，目前已經3個多月0收入，政府卻毫不重視，若政府要繼續停業，希望至少給予相關補助，讓大家可以勉強度日。

劉姓業者表示，他們與所有台灣百姓都一樣領有中華民國身份證，政府喊話同島一命，大家都按照政府規定配合防疫、抗疫，但換來的卻是只有八大行業持續被停業，令他相當心寒，認為防疫的處置與配套出現相當嚴重的不公平問題。

劉姓業者質疑，從事八大行業的員工、業者並不是罪人，也不是染疫的原罪，更不是他們把病毒帶進台灣，為何所有企業只要有人染疫，政府派人清消、篩檢後，相隔1至7天就給予重新開業，而他們則是從頭被停業到尾，也沒有任何說明。

劉姓業者補充，有許多民眾妖魔化從事八大行業的人員，在網路上公開發文指酒店小姐是因為自己愛亂花所以才會沒錢，但事實並非如此，真的有許多員工真的是受到疫情影響連吃飯、養家的錢都沒有，民眾不應該有抹滅他人努力的行為，否則恐怕會發生更多類似舞小姐輕生的憾事。

許多業者都強調，每個企業主對底下員工都需要付起相關責任，而每位員工底下都有家庭要養，也一樣背負著重大責任，但當他們被停業3個多月都是0收入狀態的同時，卻沒有人關心過他們，也沒有人願意替八大行業發聲，現在真的已經很多家庭陷入困境。

業者向政府喊話，希望給八大業者、員工們一個公平的防疫規則，各行各業都已有條件開放的同時，也希望政府評估給八大行業同等的生存機會與空間，若政府決定持續對八大行業停業，至少也研擬相關補助政策，讓大家有口飯可吃，八大行業並非惡魔，而只是踏在台灣土地上為了生活而努力的一分子而已。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980