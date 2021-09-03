過去在夏日水炸彈演唱會中，SOLO女歌手宣美帶著裸半身大秀肌肉的男Dancer們登場，舞台一出，4個男dancer馬上登上熱搜，其中小麥膚色的肌肉男的車賢勝，因為暖男般的臉蛋配上不科學的身材，加上噴水特效，淋得全身濕的帥勁，令少女忍不住尖叫，他同時也參與過MV《Gashina》、《Siren》的演出。

爆紅之後，車賢勝的演出邀約不斷，可惜今年因為疫情的關係，少了許多看到車賢勝歐爸在舞台上的機會，無法透過一場場大型的公開表演，看到他充滿力度的性感舞姿，但翻閱他的Instagram總能看見許多養眼的福利。

肌肉澎脹後大片裸露的手臂肌，與滿滿男人味的刺青，配上陽光般燦爛的笑容，搭上藍天白雲的美景，像是一幅畫一般完美。

搭上純白色遊艇，穿上捲起袖子、扣子全敞的白襯衫，黝黑的澎發肌肉，面露愜意的微笑，都讓人心動不已。

其中在夜色中坐在甲板上，半裸仰著頭顯現出雄偉背肌的帥樣，也是呈現出與陽光模樣不同的冷冽感。

除了令人流口水的臉蛋及身材，車賢勝也因為專業的舞者身分，經常跟著宣美跑各地公演，甚至曾與EXID 的Hani及女歌手Jessica，搭配合作雙人舞。

男帥女美的組合，在舞台上碰撞出曖昧的化學反應，總是讓畫面賞心悅目，不只是外貌上備受讚譽，與宣美跳舞的時候，有很多托舉或抱的動作 都可以看出來宣美對他很有安全感因為動作都超穩的 讓粉絲也覺得很安心。