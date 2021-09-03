海裕芬出場像神明代言人。八大提供

魏蔓（左）、鍾政均劇中舉行冥婚。八大提供

魏蔓（左起）、鍾政均、單承矩、洪群鈞。八大提供

魏蔓、鍾政均在校園奇幻劇《超感應學園》有冥婚戲，陰陽兩隔「催淚告白」，令人揪心！劇中他們一見鍾情，魏蔓也分享自己的感情觀，坦言比起一見鍾情更相信緣份：「通常搭訕我的，我都很快就打發了，我也相信只要有緣分就會互相吸引，跟條件無關。」

其中有段劇情描寫，她睡醒後被鍾政均求婚的浪漫驚喜橋段，她說：「沒有設想過希望的求婚方式，順其自然就好，但是不喜歡被整，這樣反而會讓我生氣。」

《超感應學園》明（4日）晚八點的播出劇情講述如何學會放下自己深愛的人。劇中，魏蔓被求婚後，被告知罹癌的噩耗後便離世，捨不得未婚夫的她，成了鬼魂後仍留在未婚夫身邊，直到完成冥婚才去投胎。

談到這段劇情，魏蔓分享私下的自己不會「糾結」於某人或某事，「我是會自我反省，讓自己變更好的人，所以學會看開很多事，也就沒有什麼『放不下』的問題了！」

在《超感應學園》中飾演蔡凡熙爸媽的海裕芬、謝其文也在本周登場，海裕芬首次挑戰仙姑角色，劇組為她準備華麗戲服，海裕芬笑稱：「出場就像神明代言人，我還想說會不會被選為宗教協會理事長？！」

她表示，演出《超感應學園》最大的挑戰是不會台語的她要全程台語演出，「記得我學好之後問導演可以嗎？導演笑回：『可以啦，就很像一個眷村的大嬸在講台語』。」蔡凡熙聽了後也忍不住吐槽：「因為那個腔調比較不是講台語的腔，比較像台北人講台語的感覺，很可愛！」雖然不標準卻也意外製造不少「笑」果。