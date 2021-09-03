警方受理協尋服務，台中市霧峰區有1隻重約百公斤的麝香豬，3日上午出沒大里區明仁路20巷，橫走路中、大搖大擺逛大街，民眾覺得好危險趕緊報案，員警趕抵現場，幫忙把豬帶回派出所安置，並透過網路協尋找到許姓飼主，將牠領回，相當感謝。

「誰家的豬，快來帶回！」，乳白黑色花紋的大豬，外觀乾乾淨淨，看起來是有人飼養的，霧峰分局仁化派出所警員王孟平、紀宜含於3日上午9時30分許執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱，大馬路上有1隻走失的寵物豬，在住家門前徘徊，需要警方協助。

警方到達現場後先訪查附近居民，但無人知悉飼養的主人，並通知農業局畜牧科派員處理，並先將寵物豬帶回派出所暫時安置，發現的許姓民眾也拍照上網貼文尋找飼主，同時也感謝警方立即協助處理，保護小動物，並避免路過人、車發生危害。

霧峰分局指出，不僅平時在工作上展現執法正義的「鐵漢」情懷，更秉持著同理心及尊重所有生命之「柔情」胸襟，盡力協助迷失寵物豬找到主人，完全不減警察熱心、專業之形象。