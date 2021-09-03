2名長榮機師傳「突破性感染」疑染Delta，其中1人甚至傳給正在唸高中的兒子，導致他就讀的學校必須全面停課、全校師生進行PCR採檢。對此，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，新北市與桃園有部分是共同生活圈，第一時間特別要求教育局跟桃園教育局聯繫，有無新北市孩子就讀桃園的國、高中、有無共同足跡，這部分釐清中，但我們要把他當成Delta病毒全面迎戰才能有效控制疫情。

教育局長張明文表示，新北市高、國中共17萬學生，施打BNT疫苗期程跟配送，同意書及造冊格式，於全國一制性由中央訂定，新北市已完成謀合醫療院所到校施打疫苗作業，中央預計下周會公布相關執行細節後，地方就會立刻進行調查學生造冊，疫苗一到就立刻施打，比照防疫指引規定，到校施打人員一定要完成施打疫苗14天持3天內快篩或PCR證明陰性的人才能到校施打。

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