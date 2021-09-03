八大業者爭復業 陳時中給答案：達到一標準才開放 15:432021/09/03 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八大業者今天抗議，爭取適度開放營業，陳時中：這一波疫情要特別小心。（報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八大業者今天抗議，爭取適度開放營業，要求指揮中心應有明確標準。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，因應停業再延長，經濟部紓困已配合延長，但如果疫苗覆蓋率沒有達到6成以上，暫時不考慮讓八大行業復業，「這一波疫情要特別小心」。 八大業者求解封 陳其邁：要再觀察一段時間 再傳長榮2機師「突破性感染」 都打過兩劑疫苗了 #八大業者 #抗議 #開放 #營業 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 離岸風電進度因疫情落後 民進黨團：盼政院排除萬難幫忙 12:232021/09/03 政治 八大業者陳情要生路 黃偉哲：願轉達心聲給中央 做出公平考量 14:392021/09/03 生活 淨園農場非法展演動物 高市農業局已要求業者停止動物展演 03:052021/09/03 生活 全球疫苗施打率台灣排名揭曉 陳以信批陳時中錯誤政策 11:022021/09/03 政治 疫情趨緩未鬆綁酒店妹活不下 台中八大業者抗議：還我工作權 11:132021/09/03 社會 機師兒確診CT值11 自覺中暑！陳時中坦承「擔心Delta」 14:342021/09/03 生活 高雄帝冠車站回家 歷屆巿長見證 04:102021/09/03 地方新聞 菅義偉宣布不競選黨主席連任 日首相換人當 11:382021/09/03 國際 主播戴口罩報新聞「莫名其妙」 趙少康喊話陳時中：解除無理規定 14:472021/09/03 政治 《國際社會》要不要解封 澳洲中央與地方互槓 11:442021/09/03 財經 峨眉湖綠能遊艇 復駛卡在水權 04:102021/09/03 地方新聞 生活熱門新聞 長榮3機師「突破性感染」 全都打同一款疫苗 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 長榮機師爆家庭群聚 父子、同事足跡曝光 - 生活 開學兩天就停課 長榮機師兒確診 全班隔離 - 生活 新增13起接種疫苗後死亡 莊人祥回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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