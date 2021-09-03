八大業者今天抗議，爭取適度開放營業，要求指揮中心應有明確標準。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，因應停業再延長，經濟部紓困已配合延長，但如果疫苗覆蓋率沒有達到6成以上，暫時不考慮讓八大行業復業，「這一波疫情要特別小心」。