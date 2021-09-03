雖然現在外出都需要戴著口罩，不過有化妝習慣的女生依然喜歡在塗上唇膏後才戴上口罩，任何拿下口罩的瞬間都要無懈可擊。最近植村秀、迪奧、SUQQU、GUCCI都推出唇膏新品，身為唇膏控一定不能錯過，一抹打造絕美仙女唇！

▍1.植村秀無色限緞光極潤唇膏

植村秀唇膏一直很受到台灣女生的喜愛，不同的唇膏質地能打造不同的妝感，今年推出全新質地「絲緞光」，以京都的奢華頂級和服面料為靈感來源，添加雙倍山茶花精油如同護色唇膜般，一抹滑順到爆表，打造前所未見的絲滑緞光美唇。

植村秀推出全新質地「無色限緞光極潤唇膏」。（圖／品牌提供）

MODEL示範植村秀無色限緞光極潤唇膏KSBG964。（圖／品牌提供）

MODEL示範植村秀無色限緞光極潤唇膏KSRD169。（圖／品牌提供）

植村秀無色限緞光極潤唇膏手部試色。（圖／品牌提供）

植村秀無色限緞光極潤唇膏KSBG963。（圖／品牌提供）

▍2.迪奧藍星精華唇膏

今年9月迪奧推出首款高濃度保養系的「迪奧藍星精華唇膏」，擁有高達95%天然來源配方，蘊含13種保濕修護成份，搭配2款妝效質地：摩登柔霧、經典緞光及10款色選，每一抹都能使唇色散發潤澤光彩，完美平衡飽和色澤與養護潤唇的功效，賦予雙唇最自然純淨的呵護，養護唇部肌膚同時綻放絕美唇色，一抹打造宛若天生的質感唇妝。

MODEL示範迪奧藍星精華唇膏200豆沙奶茶。（圖／品牌提供）

MODEL示範迪奧藍星精華唇膏720茶木玫瑰。（圖／品牌提供）

迪奧藍星精華唇膏手部試色。（圖／品牌提供）

▍3.SUQQU晶采透霧唇膏

SUQQU今年新推出13色霧面唇膏，霧面妝感卻不厚重，輕盈0黏膩，擁有絕佳的親膚色澤，呈現深邃質感的色彩和細膩的清透質地，唇膏色調靈感來自樹木、土壤、礦物、皮革，輕輕塗抹即可增加唇色華美質感。

SUQQU晶采透霧唇膏。（圖／品牌提供）

MODEL示範SUQQU晶采透霧唇膏03青玉。（圖／品牌提供）

MODEL示範SUQQU晶采透霧唇膏05椎実。（圖／品牌提供）

▍4.GUCCI古馳傾色琉光唇膏

今年4月新品「古馳傾色琉光唇膏」近日推出3款全新色號，包括風情萬種的焦橙色「308緋橘露西」，適合雞尾酒派對；趣味挑逗的暗粉紅色「508黛安娜琥珀」，適合有跳舞場合的晚宴；最後是帶紫色的完美紅色唇膏「517艾比深紅」，保證在派對開始時吸引所有人的目光。

GUCCI古馳傾色琉光唇膏。（圖／品牌提供）