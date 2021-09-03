財新8月服務業PMI創16個月低，A股3日高開收低。上證指數收跌15點，終止連升5日。市場交投暢旺，兩市成交合計增近一成至人民幣（下同）1.57兆元。

總結本周，滬指累計升1.69％，連升兩個星期，累計漲154點或4.5％。

上證指數先升後跌，一度重上3600點關口，最多升16點或0.47％，高見3613點，其後有賣壓，最多跌27點或0.77％，低見3569點，全日收報3581點，跌15點或0.43％，成交7438.41億元。

深指早盤窄幅震盪，高見14302點，升25點或0.18％，隨後走跌，最多跌158點或1.11％，低見14118點，全日收市報14179點，跌97點或0.68％，成交8292.76億元。

滬深300指數報4843點，跌26點或0.54％；創業板指數報3102點，跌36點或1.17％。

各類股普遍走低，有色金屬股跌逾4％；化工、煤炭股跌逾2％；水泥、鋼鐵股跌逾1％；金融、房地產、石油股偏軟；電力股逆市升逾1％。

財新公布，中國8月服務業採購經理人指數（PMI）跌至46.7，是自去年5月以來首次出現收縮，創下16個月低，並低於預期的52。