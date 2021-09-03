高小姐不知自己感染C肝病毒，去年底手腳、大腿，常無緣無故出現巴掌大的瘀青。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

高小姐不知自己感染C肝病毒，去年底手腳、大腿，常無緣無故出現巴掌大的瘀青。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

國建署前年起開放C型肝炎口服新藥療程健保給付，年滿45歲至79歲民眾可免費接受療程，高小姐（右）持續服用8周後就順利清除C肝病毒且大幅改善紫斑症狀。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

國建署前年起開放C型肝炎口服新藥療程健保給付，年滿45歲至79歲民眾可免費接受療程，高小姐（右）持續服用8周後就順利清除C肝病毒且大幅改善紫斑症狀。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

43歲高小姐從事服務業，家族有C型肝炎病史，去年底因有自發性出血危險緊急住院，經過C肝新藥療程後總算順利治癒C肝，血小板數目也回復到15萬以上正常值；出院後她笑說，過去常自嘲手腳大片瘀青像被家暴，如今總算可以還老公清白了。

高小姐與先生育有2子，過去未主動追蹤、進行C肝篩檢，去年11月間常無緣無故，明明沒撞到，全身就出現多處大片瘀青，就像被家暴，引來旁人側目，就醫檢查才知道竟是C肝引起。

彰基胃腸肝膽科主任顏旭亨表示，高小姐當時抽血檢查血小板數目僅3000／mm3，隨時有自發性出血危險，緊急收治住院，並開立健保給付的C肝口服新藥，療程僅8周就順利治癒，清除C肝病毒。

顏旭亨強調，慢性肝病長期下來導致患者凝血功能不佳，出現紫斑症狀，而C肝病毒感染可能引起原發性血小板數目低下，早期治療C肝主要是注射長效型干擾素，療程約需半年至一年，治癒率不理想，干擾素的副作用易使血小板數目低下，對於紫斑症患者並不適用。

C肝口服新藥療程費用約20萬元至25萬元，前年起國健署開放健保給付，患者可免費接受新療程，療程短、治癒率高達95％至98％，且副作用少。如今順利清除C肝病毒，血小板數目也從3千上升至15萬，明顯改善皮膚瘀青情況，還可免除打針之苦。

顏旭亨指出，大部分肝病並沒有症狀，患者常因治療其他疾病過程中，或是術前評估才發現C肝帶原。配合國家消除C肝政策，年滿45至79歲民眾，可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務，呼籲民眾可配合成人健檢時一併篩檢，早期發現C肝帶原，早期治療，還可避免肝硬化及肝癌的發生。