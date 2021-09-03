有「最火辣的日文家教」之稱的長瀨昆妮是日本華僑，不僅會說一口流利的日語，甜美外表加上32E的傲人上圍，深受粉絲喜愛。近日她曬出一張「跪姿UU貼地」照，撩人視角引網友暴動。

長瀬昆妮近年來在台灣發展，平常除了從事日文教學和翻譯工作之外，外型亮眼的她空閒之餘也接商業攝影當模特兒，目前是JKF女郎，時常在個人社群平台貼出性感的「福利照」，IG有高達15.4萬人次追蹤，每篇貼文都有不少死忠粉絲按讚、留言。日前她PO出一張跪姿UU性感貼地找毛小孩的生活照，惹火S曲線引上千網友暴動。

照片中長瀬昆妮穿白色緊身小可愛，配上超短真理褲，呈現性感趴在地上在找調皮躲進沙發下的毛小孩，模樣相當撩人，這動作也像瑜珈中的「貓式伸展」，她還俏皮問粉絲「要來我家幫抓貓貓嗎」，此文一出引上千網友崩喊「交出地址」、「我來」，究竟是要抓沙發下的貓小孩，還是抓沙發旁的性感貓女郎，讓人傻傻分不清啊。

有日文語言優勢的她，希望透過自身專長幫助大家學習日語，IG上也常分享抱著日文課本的照片要大家好好學習，但大多數的網友都被她性感火辣的身材給吸引，有網友就留言回應，「報名+1」、「突然對日文充滿興趣」，還有人笑虧老師這麼辣學生要如何認真上課。日前防疫降二級後，她也在社群平台上喊「日文課程又要爆滿了」。