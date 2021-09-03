日股周五飆升，東證一部指數觸及逾30年高點。周五稍早日本首相菅義偉提出辭職，為新政府開闢道路，讓新政府得以協助執政聯盟贏得即將到來的選舉。

周五日經225指數收漲584.60點或2.05%，為29128.11點，為6月16日以來收盤高點。東證一部指數漲31.88點或1.61%，為2015.45點，達到1991年4月以來所未見的高點。

本周日經指數也大漲5.4%，為美國總統拜登(Biden)去年底贏得大選以來的最大漲幅。

菅義偉的離職被視為是為執政黨提供出路，降低其在眾議院選舉中失去穩定多數的可能。眾議院將在11月進行改選。

投資人同時還押注了菅義偉繼任者可能在大選前推出一系列經濟計畫，以支援受疫情創傷的個人和企業。

今年迄今為止，MSCI日本的預估EPS(forward EPS)已上漲了30%，超過了包括美國等其他主要市場，使得日本股票在今年初表現較差後，獲得一些優勢。

周期性股票例如鋼鐵股、券商股、半導體相關股票周五領漲。

鋼鐵股上漲4.13%。日本鋼鐵漲5.4%；JFE控股漲6.5%。

電機股和證券股則分別上漲2.4%和2.3%。

周五交易量非常活絡，主板總成交金額為3.28兆日圓(約290億美元)，為近兩個月最高水準，比去年的平均水準高了32%。