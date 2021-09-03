由於出口急劇減少，加上產量增加，馬來西亞8月底時的棕櫚油庫存量，估計已增至1年多新高。

路透社表示，大馬8月棕櫚油庫存可較7月增加16.3%，至174萬噸，將為2020年6月以來最高存量。

這個世界第2大棕櫚油生產國的8月產量，估增11.2%至170萬噸，可望創下10個月新高。產業分析師認為，在經過幾個月的好天氣之後，大馬9月與10月的產量應可再提高。

馬來西亞目前出口量，已連2個月減少12.3%至124萬噸。Kwantas Oil表示，因為印尼出口關稅改變之故，讓大馬出口量減少現象，9月份應可改觀。

全球棕櫚油最大生產國印尼，出口稅已從8月份每噸93美元上調至166美元，因此9月份參考價也跟著水漲船高。不過，在9月底關稅優惠期結束前，也要看印度方面的需求，才能確定大馬的棕櫚油出口會好轉。

日前，由於大買家印度將棕櫚油進口稅減收3個月至9月底，對當地進口商來說，這時棕櫚油就比大豆或葵花籽油等更具有吸引力。

但分析師提醒，萬一大馬庫存量真的明顯大增，可能導致賤售或倒貨情況發生。隨著棕櫚油產量提升，9月與10月庫存量逼近200萬噸，因此售價可能也會拉不起來。

10日，馬來西亞政府預計將公布官方版相關報價與數據。