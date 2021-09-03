8 mn glimpse of "Kabul Airport evacuation mess".

Footage made by a US Marine

Un côté fin du monde https://t.co/B2k6kIx1RJ — Harry Boone (@towersight) September 2 2021

美國在遭受恐攻，情況混亂的驚險狀況下撤軍，引發舉世關注。而1名參與首都喀布爾哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）撤軍行動的美國海軍陸戰隊員，則在社群媒體上公開了當時極端富挑戰，致命危機四伏的一手實況。

據《動力》（The Drive）網報導，影片從美國海軍陸戰隊登上空軍C-17A「全球霸王III」（C-17 Globemaster III）戰略運輸機揭開序幕，而拍攝地點可能在科威特。事實上，在喀布爾淪陷前，海軍陸戰隊已先準備好進行可能的應急部署。

接下來的影片顯示，他們抵達喀布爾後，忙著確保棄置的武器安全，並應付機場外蜂擁而來的民眾。而部分畫面顯示，武器對著群眾，似乎還動用了催淚瓦斯。而協助美軍的，似乎有阿富汗國防和安全部隊（ANDSF）人員，甚至可能是塔利班成員拿出手槍，當著大批群眾朝地面射擊。

拍攝影片的海軍陸戰隊員華柏格（Mike Wahlburger）在Instagram上說，後來他雖然被迫移除了影片，但由於影片在網上瘋傳，因此還是看得到。