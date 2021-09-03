今爆出長榮2名機師突破性感染，其中1人還傳染給小孩，導致桃園某高中停課，同班同學與同學的家人都要入住集中檢疫所，讓不少家長怨聲連連，對此，一名網友表示，之前都已經先讓機組員打疫苗了，國內到現在還有很多人連第一劑都沒得打，乖乖隔離14天真有這麼難？

一名網友今在PTT上發文表示「疫苗都先給你們機師打了，國內還有1000多萬人連一劑都沒打，你們就乖乖14天隔離好嗎？」

該網友指出，若說隔離14天沒人權，但國內有群人超高風險，下班也沒特別隔離，那就是第一線的醫護人員。不過，他們的著裝可是超級嚴格的，所以自疫情爆發以來除了一開始的桃醫群聚事件，似乎就很少聽到醫護把病毒從醫院帶回家裡的事件發生。

該網友認為，如果機師的防護裝備可以比照第一線醫護人員，即使飛到外站也一樣，回到國內才能卸下，其餘規則一律比照第一線醫護，那當然可以減少隔離天數，不然就乖乖隔離吧！不論是「3+11」或「5+9」都不要再想了。

此外，PTT上也有許多網友不滿地說，如果機師們對於每次工作完須隔離14天這點，感到特別可憐與委屈，覺得這個政策會影響到自己的身心靈健康，那其實可以考慮離職，畢竟健康才是最重要的，不要為了錢放棄健康。

貼文引起網友討論，「你的想法不健康」、「贊成每次上班都穿兔寶寶裝」、「穿兔寶寶裝要要怎麼開飛機？」、「機師不是一般人」、「又是機師？邊境管制到底怎麼了」、「不要太不滿，你對專家討論出來的結論有意見？」