桃園市確診個案16119曾前往新竹縣關西、內灣風景區其湖口火車站，由於該案可能是Delta病毒株，新竹縣政府不敢大意，立即消毒其到訪地點，並公開縣內活動足跡，曾與確診者到訪同地點者，務必加強自主健康監測，若有疑似症狀，請立即就醫。

案16119的足跡包含，8月28日在關西鎮正義路吃早餐，僅外帶無內用，同日前往內灣風景區散心，中午離開。8月31日上午10點到下午2點，曾前往湖口火車站、新豐鄉汽車旅館，衛生局也前往要求商圈、店家人員做好自主健康監測，並針對可能接觸者進行疫調、匡列。

新竹縣長楊文科呼籲，曾和確診者同時間到過足跡處者，請務必加強監測，一旦有疑似症狀，一定要立即就醫篩檢，同時請鄉親「防疫鬆綁、不鬆懈」，持續落實防疫新生活，保持社交距離室內至少1.5公尺，及室外1公尺以上，並正確全程佩戴口罩，勤洗手，做好個人衛生禮節，保護自己也保護他人。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。