大專院校預定9月下旬開學，北市擬定防疫指引，要求學生固定座位、每堂課點名，新北市衛生局局長陳潤秋今在疫情說明會表示，大專院校依據教育部規定指引進行，新北市有特別注意到境外生問題，所以境外生上課前，我們會提供一次免費PCR，會要求他們做到。

防疫拉警報！機組員5＋9提前 新規即日起上路
長榮機師傳高中兒 防Delta入侵！桃園市加強二級警戒
#新冠肺炎 #台灣 #大專院校 #境外生 #開學