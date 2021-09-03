大專院校預定9月下旬開學，北市擬定防疫指引，要求學生固定座位、每堂課點名，新北市衛生局局長陳潤秋今在疫情說明會表示，大專院校依據教育部規定指引進行，新北市有特別注意到境外生問題，所以境外生上課前，我們會提供一次免費PCR，會要求他們做到。