大專院校將開學 新北提供境外生免費1次PCR 15:552021/09/03 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局局長陳潤秋今在疫情說明會表示，境外生上課前，新北會提供一次免費PCR。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大專院校預定9月下旬開學，北市擬定防疫指引，要求學生固定座位、每堂課點名，新北市衛生局局長陳潤秋今在疫情說明會表示，大專院校依據教育部規定指引進行，新北市有特別注意到境外生問題，所以境外生上課前，我們會提供一次免費PCR，會要求他們做到。 防疫拉警報！機組員5＋9提前 新規即日起上路 長榮機師傳高中兒 防Delta入侵！桃園市加強二級警戒 #新冠肺炎 #台灣 #大專院校 #境外生 #開學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸媒指控 邁克爾多次拍攝軍事設備 04:102021/09/03 產業財經 公函惹誤會 教師公費PCR遭拒 04:102021/09/03 地方新聞 信義房屋 力推全時實習計畫 04:102021/09/03 產業特刊 國際小提琴名家黃俊文新身分 任北藝大音樂系助理教授 15:052021/09/03 生活 新北發放逾3千萬紓困金 千名建教生受惠 12:032021/09/03 生活 打嘸疫苗 大學教授爆氣 開學後教室只有學生 04:102021/09/03 焦點要聞 杜絕流感破口！盧秀燕：以上私立教職員納入公費施打疫苗 11:112021/09/03 生活 長榮機師兒確診學校停課 侯友宜：正調查與新北學生間有無共同足跡 15:462021/09/03 生活 光陽神車發功 退散陰霾 市佔全面攻防 續坐龍頭 09:572021/09/03 生活 桃園強化警戒二級 侯友宜：新北生活圈全面戒備 15:222021/09/03 生活 新北增1確診足跡曝光 7天狂搭12班公車橫跨雙北 15:392021/09/03 生活 生活熱門新聞 長榮3機師「突破性感染」 全都打同一款疫苗 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 長榮機師爆家庭群聚 父子、同事足跡曝光 - 生活 開學兩天就停課 長榮機師兒確診 全班隔離 - 生活 新增13起接種疫苗後死亡 莊人祥回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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