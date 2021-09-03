花蓮監獄受刑人陳益華，2001年間與槍擊要犯薛球（已歿）綁架前台中市議長、現任市議員張彥彤的父親張宏年，遭判處無期徒刑，他去年又寫信給張、宣稱當年的綁架案另有藏鏡人主導，要求張到監獄接見他，還揚言「難保此事不會再發生在你家人身上」，張家人怒告陳恐嚇，但一、二審皆認為目前證據未構成恐嚇犯意，判陳無罪。

判決指出，陳益華目前在花蓮監獄服刑中，為爭取有利於將來假釋的條件，竟於2020年5月間，在監獄內書寫請求張宏年原諒的親手書信，陳還在信件中揭露20年前的擄人案另有共犯，除要張到監獄與他見面，還恐嚇「此事如您不處理，難保不會再發生在您家人身上」。

這封信被寄到張彥彤服務處後、轉交給張宏年妻子，讓張家人心生恐懼，控告陳恐嚇。但陳男否認有恐嚇情況，他辯稱，寫這封信主要是希望張宏年能知道當年事件的真實情況，因不希望將20年前的指使者寫在信上，才希望張宏年到監獄接見他、能親自說明。

陳男並強調，在張家人提出恐嚇告訴後，便已將當年藏鏡人、事件的始末都向地檢署及法院交代清楚。自己每年都寫賀卡給張宏年，應是其家人誤解信件用意，且他再3年多就可以聲請假釋，根本不可能在此時再去恐嚇。

一、二審法官皆認為，陳益華再服刑3年就可假釋，實在沒必要在此時又以此事恐嚇張宏年，他在信件內寫的內容應該只是希望與張宏年見面、非有恐嚇意圖，判他無罪。而針對陳益華提出的「當年共犯」身分，檢方也已分案進行偵查。