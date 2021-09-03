3日傳出有2名長榮機師打過2劑疫苗仍確診，屬「突破性感染」個案，分別為案16119、案16120，高度懷疑恐染Delta，因此決定加嚴桃園市二級警戒。

桃園市政府公布，案16119、案16120的確診者足跡，8月23日曾到中壢區六星汽車旅館；8月29日下午及9月1日曾到桃園展演中心藝文廣場外圍；9月1日上午曾到平鎮區裕豐汽車保養廠。

3日有2名長榮機師確診，足跡曾到桃園、中壢、平鎮區。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府表示，兩案為機組人員，屬境外移入，是在自主管理期間確診，呼籲曾在9月16日前出入相關場所者，要進行自我健康監測。