近日京東發佈了「關於禁售遊戲的公告」。公告中要求未經審批備案以及含有一些法規禁止內容的遊戲，不得在京東商城出售。名單中包含「使命召喚」系列，「如龍」系列，「最後的生還者2」等遊戲。「集合啦！動物森友會」、「超級馬里奧製造2」也在名單內。

公告指出，為了規範網路遊戲經營秩序、維護健康和諧的網路文化環境。根據相關法律，未經審批備案的遊戲不得在京東商城出售。

同時遊戲中不得含有包括違反憲法確定的基本原則的、危害國家統一、主權和領土完整的、洩露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的、煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的。

以及，宣揚邪教、迷信的、散佈謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的、宣揚淫穢、色情、賭博、暴力，或者教唆犯罪的、侮辱、誹謗他人，侵害他人合法權益的、違背社會公德的、有法律、行政法規和國家規定禁止的其他內容的。

公告表示，對此類商品，京東將形成常態化高壓治理，違規者將按照「京東開放平台禁發商品及資訊管理規範」做出相應的處理。