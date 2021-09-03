立委廖國棟因捲入貪汙案遭起訴，今年1月台北地方法院讓他依1000萬元具保停止羈押，限制出境、出海，他委由律師向法官表示，不可能甘冒染疫風險逃亡海外，且交保後均定期至警察局報到不須再境管，但北院認定有必要性，從9月15日起延長境管8個月。可抗告。

北院因廖的限制出境、出海之期限將屆滿，函詢廖的意見，他律師表示，同案被告丁復華利用他國會辦公室主任之職務，假藉廖的名義收取賄賂，均與廖無關，因此他並無犯罪嫌疑重大之情事。

廖的律師表示，本案所涉犯罪事實皆已經證人交互詰問調查證據完畢，故亦無湮滅事證之可能，且現今因肺炎疫情侵襲，許多國家均限制外國人入境，廖已年屆67歲高齡，又有多種慢性病需定期回診治療，無逃亡海外之可能，無再延長限制出境、出海時間之必要。

北院認為，現今肺炎海外疫情固較國內疫情嚴重，但並非所有國家均限制入境，倘其真欲逃亡，實難認因海外疫情較嚴重或某些國家限制入境之情形即足以阻止其逃亡海外，與有沒有逃亡之虞無關。

北院認定，有相當理由足認廖國棟有逃亡之虞，衡酌限制出境、出海已屬對他干預較少之強制處分，故為避免他為規避本案後續審理及若認定有罪之刑罰執行而逃匿，而妨礙後續審判、執行程序進行之可能，而使國家刑罰權難以實現，延長境管8個月。