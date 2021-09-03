台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

桃園機師突破性感染新冠肺炎，兒子被傳染後確診，台北市長柯文哲3日表示，機師感染後還傳染給兒子，代表出現破口，即使中央緊急下令新版管理辦法即日起實施，但仍要檢討若把該確診案套在新的管制措施上是否還會成為破口。

近日台灣出現3名機師突破性感染，有1名染疫機師的小孩也確診，柯文哲今午主持防疫記者會指出，全世界每天新增60萬確診個案，要警戒的是機師感染還會傳染給兒子，就表示有破口了，要針對機師邊境管理SOP再做檢討。

柯文哲表示，雖然衛福部長陳時中已下令原9月15日才要上路的新版管理辦法，提早至即日起實施，但還是要從該案例研討一下，用提早實施的機師管理辦法，套用在該案例上是否還會成為破口，要再研究一下。

他說，最近中央公布境外移入確診案例差不多都是Delta病毒，還有不少案例是突破性感染，打疫苗沒有保證不會感染，只是萬一感染症狀比較輕，變成重症和死亡的機率比較低，國內疫情趨緩但疫苗覆蓋率還是低，風吹草動還是可能爆發。