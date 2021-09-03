許多人擔心年紀大了難租屋，即使房價居高不下仍思考購房可能，一名單身熟女日前在臉書問到，她目前手頭上有300萬元全押元大台灣50 ETF（台股代號：0050），是否該賣股買房？貼文一出許多網友相勸買房，並揭殘酷真相：「再慢點妳的貸款條件會越來越差，50歲後就能體會被資本社會拋棄的感覺」。

一名女網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》表示，她年近40單身、養了一條狗，手頭上有300萬全押在0050，因買入的成本較低，即使腰斬也不怕，目前仍在工作，也還有一些定存，每年拿配息繳房租，因為現在並無特別迫切住房需求，因此詢問：「如果老了租不到房，再把0050賣了拿去買房，這樣的買房觀念正確嗎？」

貼文一出引起熱議，許多網友認為以房東立場，不會租給單身老人，而且年紀越大貸款越不容易，還有一名曾任證券營業員的人表示，看到在股市賺錢的少之又少，即使0050放著配息，收益也跟不上房價上漲的速度。紛紛相勸賣股買房。

不過也有網友持相反意見，「現在政府有推社會住宅，是不怕租不到屋的」、「0050持續下去，不要再買房了，老了住安養機構」、「現金可靈活運用，房子現在未來都是套死作用的，現金才是王道」、「未來供過於求且都是老人，有錢不怕租不到房」。