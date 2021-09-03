中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日特別說明，案9933為6月27日就已去世，但因為醫院沒有通報，直到家屬請領慰問金時才爆出，已要求北市府督導改善，引發外界質疑北市衛生局是不是螺絲鬆了，對此，台北市副市長黃珊珊說明，經查證後發現，同仁漏填了死亡日期，才會搜尋不到，目前已補列。

衛生局昨自行舉行線上記者會，媒體不斷針對校正回歸的死亡案例提問，但衛生局卻一問三不知，完全狀況外，讓線上的媒體相當傻眼，黃珊珊指出，因為社會局主動通知家屬領取慰問金，也有他的死亡證明，所以沒有問題，但家屬同時申請中央的死亡慰問金，才發現中央搜尋不到資料。

黃珊珊指出，經過查證，平台資訊上傳有2個平台，而同仁在死亡通報平台是有上傳資料的，只是在死亡日期欄位漏填了，而中央是依照死亡日期來搜尋，因此找不到該個案，在發現後也盡速補列，由於上傳機制沒有警示功能，所以同仁才會沒發覺，也會積極檢討改善。

媒體追問是否會對漏填的人員做懲處，黃珊珊表示，昨天衛生局清查花了一點時間，5、6月是疫情最嚴重的時候，所有同仁都希望把事情做好，事有疏漏，相信同仁是很努力，謝謝中央提醒，也把台北市死亡個案清查一遍，不會再發生同樣疏漏。

北市聯合醫院中興院區表示，對於同仁未能即時維護法傳通報系統資料，影響數據資料的完整性，中興院區在此致歉，將積極落實改善確認個案死亡診斷與死亡日期通報落差，建立三層的查核機制讓登錄萬無一失，此外，也籲請中央在疾管署平台部分，可開放讓醫院查核，以確保資料完備。