標準字都經過田野調查與考究擷取機關車銘板字型元素。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

新logo的標準色彩系統。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山林業鐵路及文資處成立3周年，3日發表全新視覺識別系統與動態影片，以「穿梭山林歷史，細賞窗中景致風光」概念，展現林鐵在鐵道運輸、林業文化及山林資源等三大特色。林鐵及文資處指出，林鐵從開始規畫至今耗時1年多，從盤點林鐵元素開始，以LOGO、標準字體、品牌色彩、延伸應用物與動畫，打造百年林鐵品牌新形象。

林鐵及文資處處長黃妙修表示，LOGO線條靈感源於隨著火車行駛而變化的窗景，所見的高山、雲海與飛鳥，吸引民眾目光，另一方面，LOGO透由經典款紅色機關車頭外型隱藏環抱高山、雲海及飛鳥，展現守護林業文化與鐵路沿線生態決心。

黃妙修說，如何將阿里山林鐵多元元素簡約成象徵符碼，是LOGO設計最大的挑戰，連「V」形弧度，是經過與各領域專家學者往返激盪討論，不斷調整與票選才確定。

LOGO除了外形擁有諸多巧思外，連標準字都經過田野調查與考究擷取機關車銘板字型元素，轉換其穩重筆直的特色，設計標準字體，也特別延伸設計阿里山林鐵專屬的英文字型，突顯專屬阿里山林鐵的工藝技術與性格。色彩則以火車紅、森林綠、米白為

林鐵及文資處搭配新LOGO同步推出45秒LOGO動畫，以火車、高山、林業、雲海和飛鳥等林鐵核心元素構成，讓民眾從動態影像重新認識阿里山林鐵，民眾對新LOGO也有高度評價，有人認為極簡又鮮明辨識度高，也有人說有火車進隧道的感覺。

黃妙修說，強化全新定位的相關事務用品、旅運商品也將完整公開，目前也在正規畫開放品牌授權合作，期待透過聯名合作，集結各式創意，為林鐵文化旅行增色。