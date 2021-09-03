【旅遊經 編輯部報導】

2021新竹市國際風箏節即將在本周末9月4、5日登場，新竹市長林智堅今獨家公開風箏節一日攻略，邀您逛市集、追夕陽、看夜光風箏，將南寮美景一把抓，首先到訪新開幕波光市集，除了在最美波浪地標打卡拍美照，還可逛新進駐的在地小店，一次買遍在地美食；再到人氣景點魚鱗天梯欣賞夕陽、吹海風，最後也別錯過限定版夜光風箏秀，觀賞風箏達人用300顆LED打造的20米風箏。

新竹市政府指出，新竹市國際風箏節是每年夏末重點活動，只要來到新竹漁港港區，都可看到滿天飛舞風箏，蔚為奇觀。今年防疫優先，國際風箏節的風箏賽場區，以預約制進行人流管制，進入會場者則需全程遵守實聯制、量體溫，全程戴口罩等規定。

2021新竹市國際風箏節｢微解風｣即將在本周末9月4、5日登場

市府指出，今年風箏看頭包括防疫新竹隊背心、警察、綠色乖乖、吉他、書包、火車地景等造型風箏，還有來自紐西蘭、美國、德國、英國、法國、新加坡六國巨型軟體和地景藝術風箏等。今年除了特製的防疫新竹隊背心風箏、綠色乖乖風箏，也打造｢夜間限定｣的大型夜光軟體風箏：20米長大章魚風箏，風箏達人花了2天時間，在風箏裡面裝了超過300顆的LED燈，還透過程式編寫，讓風箏在發光外，還能變幻顏色，在空中上演光之舞蹈。此外還有水母、小丑魚、烏龜、青蛙等各式造型的夜光風箏同時美麗綻放，這些特殊造型風箏，將飄揚在新竹漁港天空。

協辦單位亞洲國際風箏聯合會表示，夜光風箏構造比一般風箏更複雜，需要加裝LED燈泡，以及運用鋰電池或者紐扣電池供電，讓風箏重量上增加許多，還必須｢靠風吃飯｣，等待最好的風勢施放，民眾千萬別錯過晚間限定的「夜光風箏秀」。

波光市集

新竹市產發處張力可處長張力可表示，欣賞完精彩風箏表演後，別急著離開，可漫步於漁港欣賞海岸風景，並到訪新竹漁港最新地標「波光市集」，總共74攤的市集，｢來南寮一次吃遍新竹美食｣，除保留既有攤商風味，更有新竹在地人氣小店進駐，包含蚵舉壯元-美山貳拾陸號、HOME ICE綿綿冰、J6 Coffee精品咖啡及涼太•阿茲一日式炒麵麵包等。

魚鱗天梯

騎腳踏車遊漁港周邊，騎遍周遭27公里微笑水岸

新竹漁港夕陽

另外，也別錯過網美景點「魚鱗天梯」，可踩踏在灰白色魚鱗狀的階梯上，拍下海風吹拂臉龐的意境照，再坐下來欣賞漁港最美海景與夕陽，也可騎腳踏車遊漁港周邊，騎遍周遭27公里微笑水岸。由於活動地點鄰近魚麟天梯、波光市集，預期將吸引許多遊客前往新竹漁港，漁港停車位有限，民眾可多加利用新港南路停車場(P3)再步行前往，可由台68快速道路、東大路及台15(西濱路)，行經天府路前往新港南路停車場，民眾停放車輛後，依導引指標步行約12分鐘即可抵達活動會場。雖然疫情降級，但防疫仍持續，請務必落實，在外全程戴口罩、禁止邊走邊吃、保持社交距離。此外，即使不出門，9月4日傍晚17：00，林智堅市長臉書，民眾可在線上從最佳空拍角度，近距離觀賞風箏。

圖片：新竹市政府提供