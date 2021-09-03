動物界也有老饕愛品蟹！

【旅遊經 洪書瑱報導】

時序入秋，秋蟹是饕客秋天必嚐的「食」尚美味，但您知道嗎？秋天品蟹並非只是人類的專利，臺北市立動物園也有「水岸餐廳」，為了讓動物們展現更多貼近自然的採食行為，動物廚房搭配季節端出一隻隻新鮮肥美的螃蟹，讓小爪水獺和食蟹獴享用，只是這老饕級的食材吃起來有點麻煩，和人類一樣，喜歡的會愛不釋手，不喜歡的則是連吃一口都不願意！螃蟹富含優質蛋白質、Omega-3、鉻、硒、磷、鈣及維生素B2和B12等營養成份，與其他肉類相比更好消化，能幫助身體血流順暢、抗氧化、提升免疫力、預防骨質疏鬆及心血管疾病等，建議大家不妨趁著「得時（適合的時令）」多吃幾隻，購買時要留意外觀是否完整、新鮮，食用前要仔細清洗並充份煮熟！

小爪水獺「毛毛」和「柚子」兩兄弟，是名符其實的美食家

食蟹獴小丸子：螃蟹實在太好吃了！您知道嗎？在臺北動物園內有「吃貨」稱號是誰嗎？小爪水獺「毛毛」和「柚子」兩兄弟，是名符其實的美食家，他們勇於嚐試新的食物，不論是前一陣子提供的黃金蜆或是當令的螃蟹，他們都吃得津津有味。足以和他們媲美的，還有透過救傷收容計畫入園，目前居住在雨林區的食蟹獴「小丸子」，她曾經被捕獸夾所傷，左前掌不幸截肢，不能像其他食蟹獴一樣可以用雙掌牢牢的固定住食物，所以保育員會先將螃蟹切塊，方便「小丸子」享用。

看到小爪水獺兄弟和食蟹獴大啖螃蟹，粉絲們或許忍不住要問：「其他區的水獺們是不是也有新鮮的螃蟹可以享用？」答案當然是肯定的，只是住在雨林區的小爪水獺姊妹「娜美」和「泡泡」，她們喜歡河蝦更甚於螃蟹；溫帶動物區的小爪水獺家族和園內照養的歐亞水獺們，則是偏愛魚肉等主食，所以保育員會為水獺們挑選合適的食材，讓動物們有更多展現不同採食行為的機會，不只吃得健康，也吃得開心。

圖片：台北市立動物園提供