台南市政府環保局出動異味官能測定室嗅覺員判讀西港區某知名化工廠飄出異味將開罰。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

空氣中怎麼有一股榴槤味，又像瓦斯味或化學味？台南市西港地區民眾日前陳情夜間一再聞到異味，市府環保局分析資訊快速篩選出數家可疑工廠，經明查暗訪鎖定某知名化工廠後，2日凌晨出動異味官能測定室嗅覺員，於工廠廢水處理設備處判讀異味超標，將依空汙法開罰10萬元以上2000萬元以下。

環保局表示，想要成功抓到異味，經驗、運氣及時間缺一不可。一方面味道可能會隨風飄散，需賴有經驗的稽查人員判斷風向、評估可能產生異味的類別，逐步鎖定可疑對象有效採樣；至於採樣後的測定與判讀，過去都委外執行，時效上不易掌握，去年底環保局成立異味官能測定室並培訓嗅覺員後，如今稽查、採樣、測定一氣呵成。

環保局說，8月31日晚間許多西港區的民眾都聞到濃濃異味，該局接獲陳情後立即派員到場，雖因當時的風向等因素無法判定汙染源，但稽查人員不死心，依陳情的位置、現場風向及風向上游工廠等相關資訊進行比對判斷，鎖定多家涉嫌工廠。

隔天一組稽查人員在西港巡查、稽查可能的工廠，下午確認異味來源後，晚上9時許會同採樣人員進駐工廠周遭，並與地方人士確認是否陳情的異味後，2日凌晨12時30分會同廠方人員進入工廠稽查。

稽查人員逐步查找，終於發現異味來源，原來是廢水處理設備密閉性不足，導致異味逸散，當地民眾才會聞到難聞的氣味，除將依空汙法罰鍰外，也責成業者改善；一旦沒有改善，還將按日連續處罰或勒令停工。

環保局長謝世傑指出，過去囿於異味採樣測定特性，以及委外檢測業者作業時間無法及時配合，加上委由民間檢測常需耗時2至3周，不僅檢測費用高，也無法及時得知數據即時處理；不過，自從去年成立異味汙染物官能測定室以來，已能針對大台南地區周遭列管的工廠、畜牧場，主動進行空氣採樣並自行得知聞臭檢測結果，快速得知空氣汙染的程度，並針對超標的業者開罰及要求後續改善，以提升空氣品質。