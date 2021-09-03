空氣中怎麼有一股榴槤味，又像瓦斯味或化學味？台南市西港地區民眾日前陳情夜間一再聞到異味，市府環保局分析資訊快速篩選出數家可疑工廠，經明查暗訪鎖定某知名化工廠後，2日凌晨出動異味官能測定室嗅覺員，於工廠廢水處理設備處判讀異味超標，將依空汙法開罰10萬元以上2000萬元以下。
環保局表示，想要成功抓到異味，經驗、運氣及時間缺一不可。一方面味道可能會隨風飄散，需賴有經驗的稽查人員判斷風向、評估可能產生異味的類別，逐步鎖定可疑對象有效採樣；至於採樣後的測定與判讀，過去都委外執行，時效上不易掌握，去年底環保局成立異味官能測定室並培訓嗅覺員後，如今稽查、採樣、測定一氣呵成。
環保局說，8月31日晚間許多西港區的民眾都聞到濃濃異味，該局接獲陳情後立即派員到場，雖因當時的風向等因素無法判定汙染源，但稽查人員不死心，依陳情的位置、現場風向及風向上游工廠等相關資訊進行比對判斷，鎖定多家涉嫌工廠。
隔天一組稽查人員在西港巡查、稽查可能的工廠，下午確認異味來源後，晚上9時許會同採樣人員進駐工廠周遭，並與地方人士確認是否陳情的異味後，2日凌晨12時30分會同廠方人員進入工廠稽查。
稽查人員逐步查找，終於發現異味來源，原來是廢水處理設備密閉性不足，導致異味逸散，當地民眾才會聞到難聞的氣味，除將依空汙法罰鍰外，也責成業者改善；一旦沒有改善，還將按日連續處罰或勒令停工。
環保局長謝世傑指出，過去囿於異味採樣測定特性，以及委外檢測業者作業時間無法及時配合，加上委由民間檢測常需耗時2至3周，不僅檢測費用高，也無法及時得知數據即時處理；不過，自從去年成立異味汙染物官能測定室以來，已能針對大台南地區周遭列管的工廠、畜牧場，主動進行空氣採樣並自行得知聞臭檢測結果，快速得知空氣汙染的程度，並針對超標的業者開罰及要求後續改善，以提升空氣品質。
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