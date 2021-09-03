根據信義房屋統計，使用行動裝置進入官網的消費者佔近八成，可見多數網路賞屋者習慣使用行動裝置查看物件資料，信義房屋因此推出業界首創「AI講房」，透過智能房仲語音導覽，把物件生活機能、成交行情等資訊，「說」給你聽，讓消費者走到哪聽到哪，隨時都能進入信義房屋官網「聽」物件。

信義房屋「DiNDON智能賞屋」領先業界推出「AI講房」，利用TTS(Text To Speech)文字轉語音技術，將生硬的文字轉化為流暢似真人般的智能房仲語音導覽，是目前台灣第一且唯一提供此功能的房仲業。

使用「AI講房」，可以選擇「單純聽講房」或「搭配畫面聽」，「單純聽講房」會持續播放，消費者可一邊瀏覽房屋詳情或體驗3D變裝，一邊聆聽生活機能與社區環境介紹，包含交通、學校、購物、醫療、休閒設施、寵物醫院以及警消位置，同時也可以清楚了解社區詳細情形如戶數、樓層、公設、電梯數、車位數、管理、以及成交行情，提升找房效率。

而「搭配畫面聽」則是搭配地圖，隨著AI語音導覽，轉換物件基本資料、交通路線以及周邊機能的標示，如果對於物件還有任何更深入的疑問，也可透過「即時聊」，與在地專業的房仲在線問答。「AI講房」推出後，不但資訊內容統一、專業，消費者更能夠不受時間、位置限制，都可進入信義房屋官網「聽」物件概況。

信義房屋近兩年透過「DiNDON智能賞屋」服務，讓消費者能3D線上賞屋、720度全景看屋以及3D變裝模擬，完整且清楚以AI智慧顯示房內格局尺寸，做為未來裝潢的參考，成立40周年之際推出「AI講房」，讓使用者視覺及聽覺如臨現場，不只居家累積賞屋經驗，有效縮短購售屋溝通時間，更期望將好服務、好工作、好生活的企業理念告訴消費者，創造永續好生活。