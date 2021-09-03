高雄小港淨園農場挨批虐待動物，高雄市動物保護處今天邀請相關動保團體、屏東科技大學博士陳貞志及高雄市獸醫師公會理事長高振庸再次前往淨園查核，與會代表及業者達成三點共識：一、確認動物不得進行展演。二、動物送養時須檢視合適場所並記錄完整。三、若動物無法送養則需妥善照顧及增進飼養環境。

高雄市農業局動保處表示，今天聯合稽查中，淨園已停止所有動物展演，現場除業者外，有臺灣防止虐待動物協會、臺灣動物平權促進會、陳貞志教授及高雄市獸醫師公會理事長高振庸共同查核。

經逐區檢視動物環境及狀況，顯示大部分的展示場域已在拆除中，目前為過渡期，所有展示動物場域皆以紅龍圍起，並貼上禁止遊客進入的牌子，因為動物眾多，且為了動物的飼養管理與福利著想，部分動物放置於原區域，其餘動物已放入後場非展示場域收容。

動保處表示，業者應依聲明停止動物展演，於原區飼養的動物依然要注重動物福利及後續醫療問題，並且已開始接洽動物園或其他適合單位安置部分動物，動物送養時須檢視合適場所並記錄完整，另外，除了兇猛動物如獅子與河馬及相關保育類動物，應依法向保育主管機關申請同意轉讓外，其餘溫馴小動物可提供民眾認養，也歡迎有愛心民眾認養。

動保處再次呼籲，動物展演管理辦法自2019年修正公告實施後，動保處即持續盤點稽查高市動物展演場所，動物展演場所倘符合適用動物展演辦法，請業者依法申請並加以輔導，倘違法動物展演行為經查確認，依動物保護法第26條規定，裁罰5至25萬元。

動保處強調，依動物保護法規定，任何人不得以動物進行展演，倘以動物進行展演需向該處申請動物展演許可，並注意飼養動物福利，若查有違法行為，依動物保護法、動物展演管理辦法相關規定裁處，最重可裁罰25萬元，請勿以身試法。