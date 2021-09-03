頭份東方扶輪社及永貞宮等聯手捐助苗栗縣內1個弱勢團體。（謝明俊攝）

苗栗縣智障福利協進會感謝永貞宮等單位捐助民生物資。（謝明俊攝）

苗栗縣議員張淑芬旗下東北角餐廳共同捐出7千斤白米給弱勢團體。（謝明俊攝）

包括華山基金會等15個弱勢團體受贈大批民生物資。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠（左）3日到場感謝永貞宮等單位愛心捐贈。（謝明俊攝）

甫接任頭份東方扶輪社長的縣議員張淑芬，傳承扶輪社邁入第14年的「把愛傳千里白米捐贈活動」，張淑芬同為頭份市永貞宮主委，每年普渡過後物資都會捐助弱勢團體，今年擴大結合33方物資，捐助華山基金會等15個慈善團體，另外，扶輪社特地準備現金及物資要送給卓蘭巴達思文化藝術舞蹈協會，鼓勵協會救助弱勢兒童的善心。

苗栗縣議員張淑芬，月前接下頭份市東方扶輪社長一職，過去13年間，包括東方扶輪社在內的國際扶輪3501地區苗栗第3分區社友，都會集資捐助給縣內慈善團體，來發揮人溺已溺的精神，尤其是今年正值疫情影響，許多慈善團體捐款大幅減少，因此，張淑芬決定結合扶輪社及永貞宮的力量，善盡社會責任。

頭份永貞宮每年都會舉辦中元普渡法會，今年各地信眾共認領500桌供品，除了部分供品由信眾帶回吃福以外，現場共有300桌的信眾主動捐出協助弱團體，加上，淑芬旗下東北角餐廳捐出7千斤白米，張淑芬將3個組織的愛心集合起來，將總值超過50萬元的民物資，捐給縣內華山基金會、殘障福利協會、幼安教養院等15個團體，協助孤苦獨居老人，以及身心障礙、弱勢家庭兒童。受惠鄉親約1800人。

受贈單位中最特殊的一個是卓蘭巴達思文化藝術舞蹈協會，由出身泰安鄉的泰雅族舞蹈老師張洛瑄，多年下來收養許多原民弱勢兒童少年，今年受疫情影響，協會收入銳減，過去持續捐助協會的東方扶輪社，特別籌措5萬元現金及民生物資，專車運送往協會，共同照護原民弱勢青少年。

捐贈儀式於3日上午永貞宮活動中心舉行，所有受贈社福團體都派員到場親自感謝捐贈單位的愛心，頭份市長羅雪珠特地到場感謝大家照顧弱勢團體的愛心，讓苗栗充滿溫馨關懷。