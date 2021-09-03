台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

國內新冠肺炎疫情趨緩，不過還是讓台北市長柯文哲相當擔心，他3日指出，最簡單的防疫方法是民眾打滿2劑疫苗，不然有任何風吹草動不小心還是會被突破，北市每天免費替1000人做PCR檢測，每次3000元，這也是消耗戰，不如疫苗打一打比較乾脆，他強調，台灣最需要注意的是邊境管制，看得到的是機場，看不到的是偷渡、海洋的漁工。

柯文哲今午主持防疫記者會，說明過去7天台北市新增5名確診個案、不明感染源有4例，不明感染源1個月前的占比是20％，現在變80％，因為若是明顯感染源早就被消滅掉，現在還會殘留是比較沒有症狀的患者，過去1周每天0.7人確診，不明感染源0.6人，數量相當少但還是有。

他指出，最簡單也最具成本效益的方法還是民眾疫苗打滿2劑，不用花那麼大力氣防疫，不然有任何風吹草動一個不小心還是會被突破，昨天7家醫院做了1379人PCR篩檢，沒有陽性確診個案，每做1例就是花費3000元，每天約1000例300萬元就不見了，這也是消耗戰，不如疫苗打一打比較乾脆。

柯文哲強調，國內疫情趨緩，不過疫苗覆蓋率仍低，一點風吹草動就可能會爆發疫情，最需要注意的是邊境管制，看得到的是機場，看不到的是偷渡、海洋的漁工，機場、港口和偷渡還是要小心。