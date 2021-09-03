國籍航空有機師確診，桃園市長鄭文燦表示，對機師檢疫期間還有足跡，將依法開罰。另外疫調發現足跡除了桃園，還有新竹縣、苗栗縣，也在第一時間通知2地衛生局。

鄭文燦表示，此次確診者非常有可能是Delta病毒，決定採取高標準防堵，因機師在檢疫期間有桃園市中壢區六星汽車旅館、桃園展演中心外圍、汽車保養廠，甚至在新竹縣、苗栗縣也有足跡，已經將疫調結果，通知兩地衛生局，並依法裁處。