確診機師檢疫期間有足跡將開罰 鄭文燦：非常有可能是Delta 16:252021/09/03 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，該機師在檢疫期間還有足跡，將開罰。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國籍航空有機師確診，桃園市長鄭文燦表示，對機師檢疫期間還有足跡，將依法開罰。另外疫調發現足跡除了桃園，還有新竹縣、苗栗縣，也在第一時間通知2地衛生局。 鄭文燦表示，此次確診者非常有可能是Delta病毒，決定採取高標準防堵，因機師在檢疫期間有桃園市中壢區六星汽車旅館、桃園展演中心外圍、汽車保養廠，甚至在新竹縣、苗栗縣也有足跡，已經將疫調結果，通知兩地衛生局，並依法裁處。 長榮3機師確診Delta 工會籲高風險場站暫停派飛 桃園北科附工1人確診全校停課 家長罵：今天為何還讓學生到校 #新冠肺炎 #台灣 #機師 #鄭文燦 #Delta 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歡慶93軍人節 桃園捷運將推國軍專案享搭車優惠 12:152021/09/03 生活 淨園農場非法展演動物 高市農業局已要求業者停止動物展演 03:052021/09/03 生活 回憶殺！鄭文燦臉書貼一張照：當時不到60公斤 12:252021/09/03 政治 開學兩天就停課 長榮機師兒確診 全班隔離 12:132021/09/03 生活 再傳長榮2機師「突破性感染」 都打過兩劑疫苗了 10:132021/09/03 生活 物流公司欠稅484萬 前老闆提領近6000萬變更負責人卸責 13:082021/09/03 社會 機師兒確診CT值11 自覺中暑！陳時中坦承「擔心Delta」 14:342021/09/03 生活 長榮機師兒確診學校停課 侯友宜：正調查與新北學生間有無共同足跡 15:462021/09/03 生活 豐濱海上古道持續落石 修復經費及技術公所恐難承擔 13:032021/09/03 社會 長榮機師傳高中兒 防Delta入侵！桃園市加強二級警戒 14:122021/09/03 生活 北市58企業違反勞基法共罰494萬 南山人壽、蝦皮都上榜 12:472021/09/03 生活 生活熱門新聞 長榮3機師「突破性感染」 全都打同一款疫苗 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 長榮機師爆家庭群聚 父子、同事足跡曝光 - 生活 開學兩天就停課 長榮機師兒確診 全班隔離 - 生活 新增13起接種疫苗後死亡 莊人祥回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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