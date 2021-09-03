桃園再傳長榮機師確診，其中案16120曾於8月28日返回苗栗頭份老家探親，並於同日晚間至造橋鄉某餐廳及燒烤店用餐，目前已匡列接觸者18名，其中9名列居家隔離，另9名列為自主健康管理，苗栗縣衛生局已全數安排至醫院採檢PCR，報告均為陰性。餐廳及燒烤店也完成環境清消及停業3天。

縣衛生局表示，第7輪AZ新冠疫苗從今日開始施打，首日預計1982人施打，本輪施打時間為9月3日到9月12日止，請完成預約的民眾，依預約時間及地點攜帶身分證及健保卡前往施打疫苗。

另外，在7月19日前登記打AZ疫苗意願，且沒打過疫苗的23至28歲民眾，可在3日上午10時起至4日下午6時前，登入平台預約打疫苗，預計在9月9日至9月12日進行施打。

衛生局表示，有關BNT疫苗部分，中央預約平台持續開放意願登記，請未上網意願登記的民眾踴躍完成意願登記。有關BNT校園集中接種部分，苗栗縣已於3日上午10點召開BNT校園集中接種會議，全國約有120萬名12至17歲學生施打BNT，苗栗縣符合對象約為3萬1千人，屆時將採流感疫苗接種模式，由家長簽署疫苗施打同意書後，學校造冊完成後，由合約醫院或衛生所直接進入校園集中接種方式進行施打，當日因故未接種者再由承作單位安排補種。近日將由校方發放包含學生接種須知、學生接種評估暨意願書等，敬請家長及同學們踴躍疫苗施打。