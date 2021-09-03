大法官會議於8月20日作出釋字807號解釋，認為《勞基法》49條第1項「女性原則不得夜間工作」規定，違反性別平等意旨，失其效力，勞動部今天邀請專家學者召開研商會議，共識雖然49條第1項失其效力，但認為勞基法49條第5項的「妊娠或哺乳期間之女工，不得夜間工作」仍有效力。

與會的勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，大法官宣布勞基法49條即日失效，第2項的「安全衛生設施」則在職安法已有相關規範，如果雇主原本在工作規則、團體協約內已有約定則仍要提供，第三項的「女工因健康或其他理由不得工作」，與其他條文沒有關係仍繼續有效。

黃維琛說，勞基法49條第4項的「天災事變突發事件女性夜間工作不受第一項影響」，則是失去效力。

針對勞基法49條第5項的「妊娠、哺乳期間勞工是否仍在夜間工作」，黃維琛轉述，專家學者討論許多面向包括兩公約、夜間工作保障公約等，妊娠、哺乳期間各國皆有保護，大法官解釋也未否定母性保護，因此專家學者共識認為勞基法49條第5項保障，而第5項的設定原本就是超然於第一項，因此認為就算第一項失效，妊娠、哺乳期間婦女還是不可以在夜間工作。

黃維琛提及，與會的專家學者有人認為如果要修法的話，應把夜間工作安全衛生保護回到職安法；但也有專家認為有些涉及勞動條件，可能要依各該法來修正；也有學者建議目前勞基法49條放在第五章的「童工及女工」，如果未來要不分性別皆有限制，則應放在其他章節較佳，如果後續要修正，會再繼續召開會議討論。