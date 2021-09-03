香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒離婚後，獨自扶養3個兒子，近期也活躍於各大實境秀綜藝節目，在粉絲眼裡她真的是一名成功職場媽媽；41歲的張柏芝因為得維持在螢光幕上的好體態，她也經常在IG分享運動的照片，日前身穿激短熱褲做瑜珈，一個抬腿動作不只展現纖細美腿，腿根更洩害羞黑影，讓人不知眼睛該看哪。

張柏芝今（3）日一早更新IG，有感而發地聊到對自律和學習的看法，分享和兒子的對話，她說兒子常常說，「媽媽我總是覺得自己不夠好，其他同學他們懂得什麼什麼什麼什麼跟什麼」，但她都會自信地和兒子說，「仔，不要跟任何一個人比較和希望比任何一個人更好」，並接著說，「你就跟昨天的自己比較，和令今天的自己更好就可以了」。

張柏芝做瑜珈美照大方秀性感好身材。(圖/ 摘自張柏芝IG)

她認為人不是為了學習而學習，學生上學是為了學習「新知識」，就好比他們每天起床就會長高一點，一直到他們長大；而知識就像一粒種子變成一棵大樹，最後才會陪著我們度過所有風風雨雨，也分享每每自己做運動時會聽一些有意義的演講增進自己，「我相信學習終身，終身不會離開自己」。

張柏芝隨文也附上多張做瑜珈的美照，她身上穿著兩截式運動服，下半身還是激短的熱褲，大方曬出她的美腿，其中一張她背對鏡頭趴在瑜珈墊上抬腿，一抬腿除了美腿吸睛外，腿根處也洩出害羞黑影，背影完全看不出張柏芝已經是41歲的三寶媽，性感程度讓網友看了快噴鼻血。