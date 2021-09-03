台東廣告業者替幼兒園、安親班打造防疫隔板。（蔡旻妤攝）

全台各級學校9月陸續開學，校園備齊各項防疫措施不敢大意，班級的課桌上均放置隔板避免飛沫造成病菌傳染。台東市區廣告業者日前免費為家鄉的幼兒園學習桌面鋪設抗菌保護膜，今天再加碼完成安親班透明強化型隔板。

「同學！好久不見」真實反映目前的學習環境；因為疫情威脅仍未解封之際，在學校除了戴上口罩、噴酒精、勤洗手和保持安全社交距離外，班級教室的課桌上還放置1塊隔板。

在學校放學後有的同學會選擇到安親班繼續寫作業及溫習功課，同樣安親班也規定必須有隔板的設置；台東市區品文廣告業者蘇漢彬7月回到家鄉關山鴻德幼兒園，免費幫幼兒部學習書桌建置抗病毒防菌薄膜，加上有口罩及勤洗手等要求，老師和家長都表示寶貝們生病、感冒的情形減少很多。

蘇漢彬說，因為市區以外鄉鎮的資源較缺乏，而小朋友不只抵抗力弱而且現今也沒疫苗可以施打防護；蘇漢彬因此特別針對故鄉幼兒園12歲以下的小朋友希望打造一個安全健康的學習空間。

蘇漢彬貼心製作透明式的防菌隔板，除了可以噴酒精擦拭清潔外也比較牢固，有別於校園看不到彼此同學們都覺得很開心，鴻德幼兒園園長彭瑞寶也非常感謝蘇漢彬愛的付出，相信有抗菌的防護小朋友能遠離病毒、健康成長。