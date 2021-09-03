台東縣各界3日在鯉魚山忠烈祠舉行秋祭大典，由台東縣長饒慶鈴擔任主祭官。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

空軍志航基地飛官朱冠甍、潘穎諄分別駕駛戰機失事殉職，靈位在軍人節入祀台東忠烈祠，由縣長饒慶鈴主祭；空軍第七聯隊長王家榮表示，2位烈士英勇犧牲，空軍永遠銘記在心，他將帶領空運替烈士完成未了心願，捍衛台灣領空。

朱冠甍、潘穎諄的遺孀分捧著靈位，接引烈士的英靈入祀忠烈祠，場面莊嚴肅穆。台東縣各界3日在鯉魚山忠烈祠舉行秋祭大典，饒慶鈴擔任主祭官，各機關、學校、部隊共百餘人與祭。

朱冠甍於2020年10月29日駕駛F-5E戰機，從台東志航基地執行飛訓任務時，因發動機異常喪失部分推力，未能持續爬升高度，無視己身瀕危，仍奮命急駛遠離沿海民宅，至台東加路蘭外海緊急跳傘落海，不幸因公殉職，享年30歲。

潘穎諄今年3月22日駕駛F-5E戰機，執行對地炸射戰術任務返航時，在屏東上空與飛官羅尚樺駕駛的戰機擦撞墜毀，兩人皆因公殉職。潘第一時間無視己身瀕危，仍奮命操控及穩定機身，避免再次撞擊長機及僚機，不及緊急跳傘落海，得年29歲。

饒慶鈴表示，空軍中校朱冠甍、少校潘穎諄2位烈士英勇及犧牲的忠烈行為精神，實在令人欽佩及讚揚，今天特別為2位烈士辦理入祀典禮，供奉在忠烈祠讓後人永遠敬仰、追思，紀念他們的表現。

王家榮說，犧牲的2名烈士表現英勇，「他們未達成的心願，我會帶領空軍所有弟兄來替他們完成」，他將秉持空軍精神捍衛台灣領空；另外，空軍基地後續裝備的戰力提升，將依循國防部既定規畫期程完成。