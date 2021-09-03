財政部高雄國稅局表示，從今年9月1日起，繼承人可臨櫃或線上向地方國稅局或六都稽徵機關申請查調過世者金融遺產，並且直接從過世者戶籍地國稅局單一窗口取得金融遺產資料以申報遺產稅，等於是一站式服務。

所謂金融遺產範圍包括過世者的存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃及興櫃股票、短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告、金融機構貸款及信用卡債務等，繼承人只要向稅局提出申請，皆可獲得其資料。

民眾於接獲國稅局郵寄或自行下載之金融遺產參考清單後，另外也要將過世者所有不動產如土地、房屋，還有死亡前兩年贈與及其他應計入遺產項目一併申報遺產稅，最遲必須在親屬過世後六個月內完成申報遺產稅，必要時可延長三個月。

高雄國稅局呼籲，民眾可善用國稅局單一窗口查詢過世親屬金融遺產資料新措施，運用網路申請、線上下載被繼承人財產、金融遺產資料，再透過下載遺產稅電子申辦軟體進行網路報稅，防疫期間均可在家輕鬆完成查詢被繼承人遺產及申報作業，不用出門奔波又兼顧防疫安全。