AOI設備廠牧德（3563）今日公布8月營收，順利止跌回升，來到2.36億元，較去年同期的1.61億元年增46.65％，累計前8月營收18.72億元也較去年同期的16.74億元成長11.84％。

牧德2021上半年營收14.04億元，優於2020年同期13.63億元，不過受到匯兌損失、產品組合不利、研發費用增加等不利因素影響，獲利成長率表現不若營收，累計稅後淨利4.04億元、每股盈餘9.03元，略低於去年同期10元，由於牧德下半年營收續揚，若產品組合優化，獲利或有機會同回成長軌道。