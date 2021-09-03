紐約(New York)是不少人嚮往能到到此一遊的城市。這裡匯聚了頂尖的音樂人帶動著時尚趨勢，然而面對突如其來的豪雨洪災，紐約這顆大蘋果縱然有這麼高的時尚地位，很顯然也無法倖免於難。颶風艾達(Ida)橫掃過境，全美至少6州淪為汪洋澤國，目前已釀成至少46人因洪災而喪命。《紐約時報》(New York Time)重批美國顯然還未對氣候變遷做好完整的應對！

颶風艾達（Ida）橫掃美國國境，先自美國南部路易斯安那州釀成重大災情後北上，而東北部各州並未以重視。國家氣象局（National Weather Service）在1日上午估計，艾達颱風的殘留雲系為紐約帶來的時雨量約25.4至50.8毫米，部分低窪地區恐有淹水風險。但艾達雨勢威力驚人，國家氣象局紐約市分站在1日晚間約7時發布暴洪警報（flash-flood warning）；9時30分左右升級發布暴洪緊急警報（flash-flood emergency），才警告情勢可能「威脅人命」。

根據統計，目前美國東北部各州受到颶風艾達破紀錄豪雨影響最大的，包含康乃狄克州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州、賓夕法尼亞州與維吉尼亞州，累積死亡人數到46人。

紐約時報指出，今年夏天全美屢逢天災凸顯了殘酷事實，也就是對於地球暖化帶來的氣候變化，美國並沒有做好準備。

氣候與應對專家們直指，美國政府沒有投入足夠的時間與經費來應對早可預料到的氣候衝擊，包含在維護與強化電線、防洪系統，清除灌木林來減少野火程度等，都沒有做好準備。憂思科學家聯盟（Union of Concerned）資深氣候科學家達爾（Kristina Dahl）對此表示：「我們正嘗到所有延誤維護與應對的苦果。」

歐巴馬時期負責監督國家氣象局氣候風險應對計畫的Alice Hill也表示：「這類事件發生顯示我們還沒有做好準備，現有的城市、社區(規劃)不足以面對與過去迥異的氣候。」

「颱風沒有來，但是周邊雲系帶來的豪雨致災」這類消息，身在台灣的你我也時有所聞，簡直就是夏季日常。在夏季發生在西歐的致命型洪災，或許也還有不少人記憶猶新。要面對未來氣候變遷帶來的劇烈天氣，不僅是美國、西歐地區的國家需要超前部署，做好應對，台灣也絕對無法置身事外。