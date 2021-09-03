「國民阿嬤」陳淑芳，去年獲金馬雙料影后後工作邀約不斷，高齡83歲的她，在工作現場精神好、活力十足，連拍10小時也不喊累，背劇本更是難不倒她，完全不輸年輕人。陳淑芳透露，每天早睡早起，運動、服用保健食品，最重要的是保持心情愉悅，便是長年來的保養祕訣。

陳淑芳每天11點入睡，早上7點起床，打一杯蔬果汁加上2顆水煮蛋以及1顆地瓜，若沒工作，她便繼續睡回籠覺休息。平時在劇組吃飯，她也盡量吃全菜的便當，不吃飯、麵包等精緻澱粉，她喜歡吃黑米，黑米中的花青素含量遠高於其他穀物，有天然的抗氧化功能，因此愛美的她特別愛吃黑米，常保青春。

從年輕時就深知保養重要性的她說，20多年前，用吃的保養品價格不菲，曾有廠商提供長期保健品贊助，她才吃1個月就有明顯效果，不過也意外鬧出笑話，當時廠商說1天吃6顆，飯後服用，結果傻大姐如她沒聽清楚，一餐就吃6顆， 1天吃了18顆，結果整個背部狂冒濃瘡，才趕緊停止服用。她笑說，保健食品不是多吃就有效，還要注意服用劑量。

由於80多歲精氣神狀態極佳，身旁有不少人經常與她討教維持健康的秘訣。陳淑芳也不藏私分享，更是大方把自己在吃的保健食品分送給親朋好友。有位侄孫媳婦家中有失智症基因，她便馬上送上常吃的保健食品，要她定時吃，延緩細胞老化，還阿莎力說「不要擔心，吃完了姑姑再拿給你」。