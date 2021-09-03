日本人注重養生，是世界最長壽國家，根據日本厚生勞動省7月30日公布的最新數據顯示，2020年日本人的平均壽命，男性為81.64歲，女性為87.74歲，均創出歷史新高，女性排名世界第1，男性則為世界第2。對此，外界不禁好奇，為何日本人運動少，卻能夠如此長壽？背後與3大飲食習慣密不可分！

首先，日本人用餐相當節制，攝食量不多。日本人的食物基本上都以清淡為主，除了滿足身體營養需求，還能減少高熱量食物的攝取，避免在均衡飲食的同時吃太多。

其次，日本人飲食崇尚少油。日本人做飯方式簡單，且食物多數都是以生食、涼拌、水煮為主，用油量相對少很多。這樣的飲食習慣，能保持食材本身的味道和口感。

再者，日本人食材多以漁獲為主。因為屬於沿海國家，漁獲料理是日本家家戶戶餐桌上常見的菜色，加上魚肉含有豐富的優質膽固醇，和人體需要的各種微量元素，日本人每年食用的魚類數量非常驚人，即使吃多了也不易使人體發胖，這也是日本人身體纖瘦且健康的原因之一。