台北市版大學防疫指引昨日曝光，未接種疫苗的教職員將比照中小學規定，必須每7天做一次快篩或核酸檢測（PCR），引發不少教師反彈。北市副市長蔡炳坤指出，北市的確採取較高標準，但教育部認為管制上會有困難，因此還是以中央指引為準。

蔡炳坤指出，昨天教育部高教司有打給他討論，北市確實想採取較高標準，讓大學教職員進入校園時比照中小學規範，必須接種疫苗和持有相關檢驗證明，教育部雖然也有意如此，但因國內疫苗真的不夠，所以教育部也沒辦法比照中小學，幫大學老師造冊接種。

蔡炳坤表示，基於上述原因，若要做這樣的管制的確有困難，因為教育部是大學的主管單位，北市也尊重中央頒布的指引，但還是呼籲大學校園安全很重要，希望師生能盡快接種疫苗。

此外，媒體也詢問大學教職員尚未施打疫苗，外界好奇市府會打算替該族群造冊接種嗎？BNT疫苗要讓12至18歲學生施打，但要簽家長同意書，有家長會擔心孩子施打後會出現副作用甚至有猝死可能，是否應該讓大人都先打，形成群體免疫更能保護孩子？

蔡炳坤則說，大學若要替老師造冊接種，這部分仍是中央權責，甚至連大學生接種，目前中央都採取系統預約制度，這部分北市都尊重中央決定。

至於2周後中學要開始接種BNT疫苗，蔡炳坤指出，每種疫苗都有副作用，針對中學生哪些情況不適合接種BNT疫苗，或有怎樣的方向，會希望將相關資訊提供給家長、學校了解，才能放心填寫同意書，這1、2周會和中央一起努力，提供完整資訊。