想要延緩肌膚老化，保養時給予充分的滋潤，使肌膚維持在保溼潤澤狀態非常重要，在化妝水、精華等步驟之後，一定要加上乳霜步驟來鎖住保養成分，持之以恆的保養就能看見膚質的進步。近期SK-II、雪花秀、YSL推出乳霜新品，在保養最後一個步驟使用，讓肌膚更加透亮、細緻，綻放青春光彩。

▍1.SK-II肌活能量輕盈活膚霜

SK-II全新升級推出SK-II肌活能量系列，是首款為改善肌膚狀態波動而設計的產品，攜前瞻性科技與獨特複合成分，讓女性在快節奏的生活方式下，一抹讓肌膚快速充電，時刻保持肌膚澎彈、細滑、透亮的理想狀態。

SK-II肌活能量輕盈活膚霜。（圖／品牌提供）

「SK-II肌活能量輕盈活膚霜」蘊含經典成分PITERA™以及InfinitPOWER科技，持續使用，肌膚會變得澎彈飽滿，柔嫩有彈性，細嫩平滑，其質地輕盈，易被肌膚吸收，適合油性肌膚。另有較為滋潤的「SK-II 肌活能量活膚霜」，天鵝絨般絲滑的輕奶油質地，較輕盈活膚霜更為豐盈，使用時呈現柔滑感，尤其適合乾性肌膚。

SK-II 肌活能量活膚霜。（圖／品牌提供）

▍2.雪花秀第五代滋陰蔘回彈霜

雪花秀全新第五代「滋陰蔘回彈霜」，除了「人蔘賦活極萃Ginsenomics™」外，更首次添加了全新肌膚膠原補給品「人蔘胜肽」，不同於一般的合成胜肽，雪花秀由人蔘萃取出天然小分子胜肽成分，讓青春膠原持續24小時回彈。

雪花秀第五代滋陰蔘回彈霜。（圖／品牌提供）

全新滋陰蔘回彈霜的質地及香氣也做了很大的改變，一改過去抗老乳霜較厚重的質地，舒芙蕾般輕盈滑順的質地，一抹肌膚瞬間化開且不黏膩；在香氣上也退去了以往濃烈的人蔘氣味，取而代之的是清新的人蔘香氣搭配著淡雅的人蔘花葉香調，全方位提升了使用時的五感體驗。

雪花秀第五代滋陰蔘回彈霜質地輕盈滑順。（圖／品牌提供）

▍3.YSL極效活萃修護精華凝霜

YSL推出全新「極效活萃修護精華凝霜」，這款凝霜被暱稱「精華寶寶霜」，將濃縮修護精華凝為輕潤水凝霜，奶油般絲滑質地一抹瞬間迸發為精華，輕抹化開與肌膚融為一體，封存成潤澤精華膜，像是為肌膚穿上蠶絲襯衣，細心深層呵護，柔潤滋養。更可作為按摩霜、厚敷用，迅速改善乾燥泛紅、敏感、乾癢等不適。