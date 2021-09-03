大展證券3日公布自結8月業績，單月稅前虧損1339萬元、單月稅後虧損1782萬元，不過累計前8月稅前盈餘5億5773萬元，累計稅後盈餘4億9173萬元，累計前8月每股稅後盈餘（EPS）為1.95元；另大展證券截至8月底，淨值44億7097萬元，每股淨值是17.72元。