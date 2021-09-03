大展證券前8月獲利4.91億元 EPS1.95元 16:452021/09/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大展證券3日公布自結8月業績，單月稅前虧損1339萬元、單月稅後虧損1782萬元，不過累計前8月稅前盈餘5億5773萬元，累計稅後盈餘4億9173萬元，累計前8月每股稅後盈餘（EPS）為1.95元；另大展證券截至8月底，淨值44億7097萬元，每股淨值是17.72元。 《金融股》京城銀8月獲利近1年低點 前8月仍年增85％登高 大陸8月大中城市租金止漲轉跌 北京跌1.19％ #大展證 #EPS #累計前 #券前 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》西勝8月營收月增15.9％ H2拚向上 10:532021/09/03 財經 中龍鋼鐵8月營收為116.02億元、年增92.86％ 11:472021/09/03 財經 《航運股》慧洋前8月稅前每股賺5.08元 BDI指數向上可期 16:162021/09/03 財經 恐怖情人埋伏前女友家 砍斷她母親頸大動脈慘死下午宣判 12:562021/09/03 社會 《半導體》宏捷科8月營收再創高 外資喊價210元 11:442021/09/03 財經 《半導體》智原8月營收創逾8年新高 H2持續向上 13:262021/09/03 財經 台美股市意外的強 8月壽險獲利不會減速 04:102021/09/03 財經要聞 牧德啟動雙引擎 八月營收止跌回升 16:312021/09/03 財經 《熱門族群》3逆風 外資降光寶科、台達電獲利估值 14:512021/09/03 財經 BNT复必泰布條 出艙前離奇消失 04:102021/09/03 焦點要聞 《電子零件》8月營收拚回升 胡連今年戰高 16:502021/09/03 財經 財經熱門新聞 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 震撼彈！聯電傳入股封測廠頎邦 今晚6：30開記者會 - 財經 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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