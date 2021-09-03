3日公布的財新中國8月服務業PMI創16個月低，加上大陸A股整體受壓，港股四日累升682點後，3日走跌失守26000關。

恒指開盤跌67點，報26022點，PMI數據公布後，港股跌勢轉急，失守兩萬六關，最多曾跌278點，低見25811點，大盤跌幅曾縮至37點，見26052點全日高，中午收報25948點，跌142點。港股午後曾復挫逾270點，逼近上午低位，尾盤跌幅收窄，恒指收報25901點，跌188點或0.72％。

國指收報9291點，跌49點或0.53％。恒生科指收報6728點，跌72點或1.07％。大盤全日成交額1721億港元。

個股方面，騰訊跌1.6％報488港元，成交居首有132.3億港元。成交第二大是美團，收市跌3.5％報244.8港元。

中石化升3.2％，為表現最好藍籌，連升六日。萬洲挫3.6％，藍籌中表現最差。