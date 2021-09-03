英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦，將於本月4日到9日泊靠位於神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。艦上約1240名官兵泊靠期間將不會下船。

日本產經新聞報導，日本神奈川縣橫須賀市政府今天表示，「伊麗莎白女王號」航空母艦將於本月4日到9日泊靠美國海軍橫須賀基地。

日本政府防衛省南關東防衛局連繫橫須賀市政府告知此事；航空母艦約1240名官兵在泊靠期間不會下船。

橫須賀市政府表示，英國補給艦也會在5日到7日泊靠美國海軍橫須賀基地。

以伊麗莎白女王號航空母艦為主力的打擊群，8月下旬曾在沖繩南方海面跟日本海上自衛隊、美國及荷蘭海軍實施聯合訓練。

對日美兩國來說，意圖透過跟歐洲各國在太平洋周邊海域強化合作，牽制有意增強海上軍力發展的中國。

伊麗莎白女王號航空母艦打擊群5月從英國出航，打擊群規模龐大，包括驅逐艦與巡防艦等，還有美國及荷蘭艦艇伴航。