桃園市長鄭文燦表示，機組員染疫有兩個風險。（賴佑維攝）

國籍機師染疫，桃園市長鄭文燦3日主持疫情說明，他說，機組員風險有2個，包含航空公司外站管理、以及PCR檢測完畢到報告出來有時間差，請民航局、國籍航空落實外站管理。

鄭文燦表示，目前看到可能風險有2個，第1個是航空公司的外站管理，因為外站管理可能使用過境旅館、市區旅館，但國外旅館不像台灣檢疫如此嚴格，因此需採取執勤泡泡、單次使用房卡原則。他說，民航局、國籍航空應落實外站管理，避免接觸風險，也要了解外站旅館的防疫動線。

另外就是入境PCR，鄭文燦說，機組員入境PCR檢測完畢到報告出來，會有時間差，按照原本的規定，不應該這個時間有接觸不特定的人，增加入境的風險。

對於機組員入境管理變嚴格，鄭文燦說，原來華航在諾富特有374間房間，又新增1家防疫旅館174間房間，長榮本有自己的宿舍，又新增250間房間的防疫旅館，外籍航空公司部分，原先就有一家專屬187間房間。對於中央決定嚴格管理，桃園全力協助。